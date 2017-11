May: Zimbabwe kan sikre seg en framtid uten undertrykkelse

NTB utenriks

Ifølge May vil Storbritannia gjøre alt for å støtte folkets ønske om frie og rettferdige valg og en mulighet til å gjenreise landets økonomi under en legitim regjering.

– Som Zimbabwes eldste venn, vil vi gjøre alt vi kan for å støtte dette og samarbeide med våre internasjonale og regionale partnere for å hjelpe landet til å få den lysere framtiden som det virkelig fortjener, sier May i en uttalelse som ble offentliggjort tirsdag kveld, kort tid etter at Mugabes avgang ble klar.

I forrige uke uttrykte utenriksminister Boris Johnson håp om endring i Zimbabwe, men han sa også at ingen ønsker at det bare blir «en overgang fra en diktator til en annen».

Det er ventet av Emmerson Mnangagwa vil overta som president etter Mugabe.

Ifølge eksperter innebærer det trolig at alt blir ved det gamle i Zimbabwe.

Mnangagwa har i mange år vært en av Mugabes nærmeste medarbeidere.

(©NTB)