Libanon setter grensesoldater i beredskap

NTB utenriks

Han viser på Twitter til det han kaller «trusler fra den israelske fienden», melder Reuters.

– Soldatene må være i beredskap for å kunne implementere FN-resolusjon 1701 og ivareta stabiliteten ved grensen mot Israel, skriver han.

Den libanesiske hæren har i henhold til denne resolusjonen ansvar for sikkerheten på Libanons side av grensen. Resolusjonen kom på plass i 2006 og avsluttet da krigen mellom Israel og den libanesiske Hizbollah-militsen.

Mandag hevdet Libanons president Michel Aoun og Hizbollah-militsens leder Hassan Nasrallah at Libanon fortsatt står overfor trusler fra Israel. Nasrallah sa at den iranskstøttede sjiamuslimske militsen er Libanons viktigste forsvar mot Israel. Han sa også at Hizbollah har overført våpen til Gazastripen, skriver Haaretz.

Nasrallah viste til uttalelser fra Israels forsvarssjef Gadi Eizenkot om at Israel kan samarbeide med Saudi-Arabia i møte med Irans påståtte planer om å kontrollere Midtøsten.

Saudi-Arabia og flere andre sunnimuslimske stater anklager Hizbollah for å fungere som et verktøy for erkerivalen Iran. Søndag vedtok Den arabiske liga er resolusjon der Hizbollah blir omtalt som en terrororganisasjon.

Libanons statsminister Saad Hariri kunngjorde i Saudi-Arabia 4. november at han trakk seg i protest mot det han betegnet som Irans «grep» om Libanon og trusler mot sitt eget liv. Han har varslet at han drar hjem til Libanon onsdag.

(©NTB)