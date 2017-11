Krigsveteraner demonstrerer mot Mugabe

NTB utenriks

– Alle må legge til side det de holder på med akkurat nå og dra til Harare. Vi ønsker å se Mugabes rygg umiddelbart. Protestene må starte nå. Vi har ikke behov for mer tid med Mugabe, sier krigsveteranforeningens leder Chris Mutsvangwa.

Foreningen oppfordrer folk til å gå i tog til Mugabes private residens for å sikre at han «forlater sitt kontor umiddelbart».

De mektige krigsveteranene har tidligere vært blant Mugabes mest trofaste støttespillere gjennom hans langvarige presidentverv, men har nå vist støtte til den avsatte visepresidenten Emmerson Mnangagwa. Det var Mugabes avsettelse av Mnangagwa som utløste den politiske krisen.

Mugabes regjeringsparti ZANU-PF skal tirsdag møtes for å ta de første skrittene i et forsøk på å fjerne Mugabe fra makten ved hjelp av riksrett. Etter at prosessen startes tirsdag, skal partiet nedsette en komité onsdag. Komiteen gir så tilbakemelding til nasjonalforsamlingen, der Mugabe kan bli avsatt hvis to tredeler av de folkevalgte i begge kamrene stemmer for å fjerne ham fra makten.

(©NTB)