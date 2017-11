Kinesisk menneskerettsadvokat dømt til fengsel

NTB utenriks

Jiang var anklaget for forsøk på å undergrave staten og sverte Kinas regjering. Dommen falt tirsdag i en domstol i byen Changsha.

– Jiang Tianyong har lenge blitt infiltrert og påvirket av anti-kinesiske krefter. Gradvis utviklet han en idé om å styrte landets eksisterende politiske system, sa dommeren.

Ifølge dommen har 46-åringen også forsøkt å få økonomisk støtte fra utenlandske «anti-kinesiske krefter».

Menneskerettsorganisasjonen Amnesty International beskriver dommen som en «komplett farse». Jiang har tidligere forsvart tibetanske demonstranter og medlemmer av den omstridte religiøse gruppa Falun Gong.

Nyhetsbyrået AFP beskriver dommen som et ledd i en prosess hvor det slås hardere ned på kinesiske menneskerettsaktivister etter kommunistpartiets kongress i forrige måned. Under kongressen ble det klart at Kinas president Xi Jinping er i ferd med å styrke sitt grep om makten.

