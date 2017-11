Kina oppfordrer til Nord-Korea-dialog

NTB utenriks

– Vi har fortsatt håp om at alle parter kan bidra til å dempe spenningsnivået, at de involverte partene kan gjenoppta samtaler og legge seg på rett spor for å løse konflikten ved hjelp av dialog og konsultasjoner. Det er behov for mer av dette, sier det kinesiske utenriksdepartementets talsmann Lu Kang.

Både Japan og Sør-Korea ønsker velkommen den varslede kunngjøringen fra Washington om å føre opp Nord-Korea på listen over land som finansierer terror.

Nord-Korea sto på listen fram til 2008, da Bush-administrasjonen fjernet landet fra listen i et forsøk på å få i havn en avtale om stans i utviklingen av kjernefysisk teknologi. Trump sa mandag at han vil føre opp landet på denne listen igjen, og at det innen to uker skal innføres ytterligere sanksjoner mot regimet.

Oppføringen har vært diskutert i den amerikanske administrasjonen i flere måneder, der enkelte i utenriksdepartementet mener at Nord-Korea ikke oppfyller de juridiske kriteriene for en oppføring. Fra før står Iran, Syria og Sudan på listen.

