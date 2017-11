Fatah og Hamas i nye forhandlinger

NTB utenriks

Fatah og Hamas ble 12. oktober enige om at den palestinske selvstyremyndigheten skal overta makten fra Hamas på Gazastripen senest 1. desember. Men partene er ikke enige om skjebnen til Hamas' væpnede gren Ezzedine al-Qassam-brigadene. Både Fatah og Israel har krevd at de må legge ned våpnene.

Når de palestinske fraksjonene tirsdag samles i Kairo til nye samtaler, står derfor både dette temaet, samt valg og sammensetning av en samlingsregjering, på programmet. Samtalene er ventet å vare i tre dager.

Flere tidligere forsøk på forsoning mellom Hamas og Fatah har mislyktes.

FNs spesialkoordinator for fredsbestrebelsene i Midtøsten, russiske Nikolaj Mladenov, advarer mot konsekvensene dersom partene denne gang ikke klarer å komme til enighet.

– To millioner palestinere på Gazastripen har stort håp om at selvstyremyndighetens tilbakekomst vil bedre livene deres. Etter å ha levd i grusom elendighet under Hamas-styret og å ha vært stengt inne på Gazastripen, er situasjonen nær ved å eksplodere, sa Mladenov til FNs sikkerhetsråd mandag.

– Sammenbrudd i samtalene vil høyst sannsynlig utløse enda en ødeleggende konflikt, sa han.

Israel har oppretthold en blokade av Gazastripen i ti år, mens Egypt de siste årene stort sett har holdt grensa til enklaven stengt.

(©NTB)