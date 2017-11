Avsatt visepresident ber Mugabe gå av

NTB utenriks

– Zimbabwes innbyggere snakker med én stemme. Min oppfordring til president Mugabe er at han bør ta hensyn til folkets høylytte signal om å gå av, slik at landet kan utvikle seg videre og bevare hans arv, sier Mnangagwa (75) tirsdag.

Mnangagwa fikk tidligere i november sparken som visepresident, trolig fordi 93 år gamle Mugabe ønsket seg kona Grace som sin etterfølger.

Den avsatte visepresidenten oppholder seg nå i utlandet. Han sier han ikke kommer hjem til Zimbabwe før han kan være trygg på at sikkerhetens hans blir ivaretatt.

Samtidig varsler Mugabes parti ZANU-PF at de tirsdag vil begynne en prosess for å stille presidenten for riksrett. Planen er å få avsatt Mugabe i løpet av et par dager.

Politisk uro

Hæren i Zimbabwe opplyste mandag kveld at Mnangagwa er ventet tilbake til landet om kort tid og at han da vil møte Mugabe.

Ifølge militærets kunngjøring er det holdt flere møter med Mugabe siden han søndag lot være å følge oppfordringene om å gå av.

Det var avsettelsen av Mnangagwa som utløste den politiske uroen som nå ser ut til å bety slutten for Mugabes 37 år lange styre. Trolig er det Mnangagwa som ligger best an til å overta makten i landet.

Mnangagwa har vært en av Mugabes nærmeste medarbeidere i over 30 år, og kritikere betegner ham som minst like hensynsløs og brutal som Mugabe.

Få møtte opp

Så langt har Mugabe nektet å følge de mange oppfordringene om å trekke seg, og tirsdag innkalte han regjeringen til et møte.

De fleste ministrene valgte imidlertid å boikotte møtet, ifølge den statlige avisa Herald. Mange av ministrene skal i stedet ha deltatt på et annet møte hvor de diskuterte riksrettssaken mot Mugabe.

Zimbabwes innflytelsesrike krigsveteraner oppfordret tirsdag til demonstrasjoner mot den hardt pressede presidenten.

– Alle må legge til side det de holder på med akkurat nå og dra til Harare. Vi ønsker å se Mugabes rygg umiddelbart. Protestene må starte nå, sier krigsveteranforeningens leder Chris Mutsvangwa.

