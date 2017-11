AP: Omfattende seksuelle overgrep ved koranskoler i Pakistan

NTB utenriks

Offentlige tjenestemenn frykter at det i tillegg er blitt begått flere tusen overgrep som aldri er blitt rapportert. Det amerikanske nyhetsbyrået baserer undersøkelsen på politidokumenter, samt flere titall intervjuer med ofre, pårørende, tidligere og nåværende ministre, hjelpeorganisasjoner og religiøse tjenestemenn.

– Det er tusenvis av tilfeller med seksuelle overgrep i koranskolene. Dette er meget vanlig, sier en tjenestemann som har i oppgave å registrere sakene i ett av Pakistans departementer.

– Som hos katolikkene

Han ønsker ikke å stå fram ved navn i frykt for represalier. Kilden sammenligner overgrepene med dem som er blitt avslørt i Den katolske kirke.

De religiøse lederne beskytter hverandre når granskninger av koranskolene blir for nærgående, ifølge kilden. Og de truer gjerne med å anmelde kritikere for blasfemi, slik at de holder seg unna. Blasfemi er et lovbrudd som kan gi dødsstraff i Pakistan.

– Dette er ingen liten sak her i Pakistan. Jeg er redd for dem og hva de kan gjøre. Jeg vet ikke hva som skal til for å avsløre omfanget. Det er farlig bare å prøve, sier han videre.

Bestikkelser

Det er registrert om lag 22.000 koranskoler i Pakistan. I tillegg finnes det tusenvis som ikke er registrert. De gir undervisning til om lag 2 millioner barn.

Frykten for de religiøse lederne og det at seksuelle overgrep er tabu, gjør at overgrepene sjelden kommer fram i lyset, og de havner enda sjeldnere i retten.

Politiet mottar ofte bestikkelser for å la være å forfølge sakene, opplyser ofrenes familier til AP. Og skulle sakene havne hos en dommer, så blir offerets familie ofte oppfordret til å «tilgi» overgriperen.

(©NTB)