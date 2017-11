USAs justisdepartement vil stanse AT&Ts oppkjøp av Time Warner

NTB utenriks

Avtalen ble offentliggjort for over ett år siden, og innebærer at Time Warner-selskaper som HBO og CNN blir del av AT&Ts enorme nettverk for bredbånd og kabel-TV.

AT&T bekreftet mandag søksmålet før justisdepartementet kom med sin offisielle kunngjøring.

AT&T vil ta opp kampen med Trump-administrasjonen fordi selskapet mener at det er snakk om en såkalte vertikal fusjonering uten noen overlapping mellom konkurrerende selskaper.

Selskapet kaller justisdepartementets forsøk på å stanse fusjonen for «et radikalt og uforståelig avvik fra den monopolforebyggende politikken som er blitt ført i flere tiår.

– Vertikale fusjoner som denne blir rutinemessig godkjent fordi de tjener forbrukerne uten å fjerne konkurrenter fra markedet. Vi ser ingen legitim grunn for at vår fusjon skal behandles annerledes, sier David McAfee i AT&T.

Han føyer til at han er overbevist om at selskapet vil vinne fram i retten.

