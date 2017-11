Suu Kyi hardt ut mot ulovlig innvandring

NTB utenriks

Fredsprisvinneren hevdet derimot at ulovlige innvandrere bidrar til å spre «terrorisme og voldelig ekstremisme, sosial disharmoni og til og med en trussel om atomkrig».

Regjeringshæren i Myanmar har siden slutten av august drevet over 620.000 rohingyaer på flukt til nabolandet Bangladesh.

Flertallet av innbyggerne i Myanmar er buddhister, og myndighetene ser på den muslimske rohingya-minoriteten som ulovlige innvandrere fra Bangladesh.

Ine Eriksen Søreide (H) var blant utenriksministrene som hørte Suu Kyis tale mandag, og hun mener at det er et visst håp om bedring av situasjonene for rohingyaene som er drevet på flukt.

– Det er for tidlig å bli optimistisk, men det er i alle fall en viss bevegelse. Nå skal Myanmar og Bangladesh i løpet av de kommende dagene undertegne en avtale om retur av flyktningene, sier Søreide til NRK.

Rykende ruiner

Slik retur har det vært snakket om i flere uker, men de fleste av dem som har flyktet, har bare rykende ruiner å vende hjem til.

– Det er også veldig viktig at flyktningene har noe å komme tilbake til og at det er trygt for dem å oppholde seg i Myanmar, mener Søreide.

FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan, som leder FNs Myanmar-kommisjon, har bedt verdens ledere om å stanse masseflukten fra delstaten Rakhine og gjøre det mulig for rohingyaene å vende hjem.

– Myanmar har satt ned en implementeringskomité til anbefalingene til Kofi Annan, det er også positivt, sier Søreide.

Nektes adgang

Utenlandske hjelpeorganisasjoner nektes adgang til Rakhine, men dette kan det også snart bli endring på, tror Søreide.

– Det virker som Røde Kors fra Thailand og Filippinene nå kan komme inn i Rakhine i løpet av noen dager. Det er i så fall en positiv utvikling, sier hun.

Under møtet i Asia-Europe Meeting (Asem) i Myanmars hovedstad Naypyitaw mandag, gjentok hun Norges syn på konflikten.

– Volden må stoppe, vi må sikre humanitær tilgang, og vi må bidra til trygg retur for flyktningene, sa hun.

Oppmuntret Mogherini

EUs utenrikssjef Federica Mogherini, som sammen med blant andre Sveriges utenriksminister Margot Wallström besøkte flyktningene som lever under trøstesløse forhold i Bangladesh søndag, er også optimistisk etter møtet med Aung San Suu Kyi.

– Jeg fant samtalene svært oppmuntrende, sier hun.

– Jeg er svært oppmuntret av muligheten – som jeg mener er virkelig og konkret – for at Myanmar og Bangladesh kommer fram til en avtale om repatriering av flyktningene, sa Mogherini.

Hundrevis av landsbyer i Rakhine er brent de siste ukene, det meldes om utenomrettslige henrettelser og massevoldtekter, og FN har slått fast at det drives etnisk rensing. Optimismen står derfor i sterk kontrast til realitetene på bakken.

(©NTB)