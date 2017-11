Mugabes parti vil stille ham for riksrett

NTB utenriks

Det opplyser Paul Mangwana, nestleder for behandling av juridiske saker i partiet ZANU-PF.

Han tror ikke det vil ta mer enn to dager å få stilt Mugabe for riksrett og avsatt. Etter at prosessen startes tirsdag, vil en komité bli nedsatt onsdag.

Når den gir tilbakemelding til nasjonalforsamlingen, kan Mugabe avsettes hvis to tredeler av de folkevalgte i begge forsamlingens kamre stemmer for å fjerne ham fra makten.

Mangwana beskylder 93 år gamle Mugabe for å ha prøvd å la kona Grace tilrane seg makten i landet.

– Og han er for gammel, han kan ikke engang gå uten hjelp, sa Mangwana mandag.

Militæret i Zimbabwe har satt Mugabe i husarrest, og den 75 år gamle tidligere visepresidenten Emmerson Mnangagwa er innsatt som ny leder for ZANU-PF.

