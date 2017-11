Militærledelsen i Zimbabwe varsler at avsatt visepresident kommer hjem

NTB utenriks

Han vil etter hjemkomsten møte president Robert Mugabe, opplyste militæret på en pressekonferanse mandag kveld.

Mnangagwa fikk tidligere i november sparken som visepresident, trolig fordi president Robert Mugabe ønsket å sikre at kona Grace ble hans etterfølger.

Det var avsettelsen av Mnangagwa som utløste den politiske uroen som nå ser ut til å bety slutten for Mugabes 37 år lange styre.

Ifølge militærets kunngjøring er det holdt flere møter med Mugabe siden han søndag lot være å følge oppfordringene om å gå av.

Militæret ber om ro mens det den omtaler som «operasjonen» fortsetter. Militærledelsen gir også uttrykk for at den er oppmuntret av diskusjonene med presidenten, og at det nærmer seg en løsning.

