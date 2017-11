Japansk sinne mot USA etter at full soldat kjørte ned eldre mann

NTB utenriks

Okinawas guvernør Takeshi Onaga kritiserte mandag den amerikanske tilstedeværelsen på øya, etter at det enda en gang har funnet sted en hendelse som involverer amerikanske soldater.

– Jeg har ikke ord, sa han.

Den japanske regjeringen uttrykker «dyp sorg» over hendelsen, opplyser regjeringens talsmann Yoshihide Suga. Suga sier at USAs ambassadør Bill Hagerty har overrakt kondolanser og bedt om unnskyldning. Hagerty har også lovet å samarbeide i etterforskningen og gjøre det som trengs for å hindre at noe lignende kan skje i framtiden.

Japansk politi bekreftet søndag at det var alkohol i blodet til en amerikansk soldat i 20-årene. Soldaten ble pågrepet etter at han med et militærkjøretøy kolliderte med en varebil i byen Naha. En 61 år gammel mann omkom. Soldatens hadde tre ganger så høy promille som lovlig, ifølge BBC.

Soldatene på den amerikanske basen sjåføren kom fra, nektes nå å forlate området. De er også ilagt forbud mot å drikke alkohol. Også amerikanske soldater utstasjonert andre steder i Japan er nå ilagt alkoholforbud.

USA har rundt 50.000 soldater i Japan, rundt halvparten av dem på Okinawa.

Innbyggerne på øya har lenge vært kritisk til den amerikanske tilstedeværelsen etter flere krimsaker og ulykker. I april i fjor ble en tidligere amerikansk soldat pågrepet, siktet for å ha voldtatt og drept en 20 år gammel japansk kvinne.

