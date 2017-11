Hizbollah åpner for tilbaketrekking fra Irak 

NTB utenriks

Løftet ble gitt i en TV-tale som Hizbollahs generalsekretær Hassan Nasrallah holdt mandag. Rawa er den siste irakiske byen som IS har hatt kontroll over. Fredag hevdet irakiske styrker at de hadde gjenerobret byen, som ligger i Anbar-provinsen i Vest-Irak.

I talen mandag sa Nasrallah at Hizbollah har utplassert et stort antall kommandanter i Irak.

– Hvis vi mener det er over, at det ikke er noe behov for at disse brødrene er til stede, vil de vende tilbake for å bli utplassert i ethvert annet område som har behov for dem, sa han.

Hizbollah-lederen avviste samtidig anklagene om at militsen har sendt våpen til Jemen, Bahrain og Kuwait.

Nasrallahs tale blir holdt drøyt to uker etter at Saad Hariri trakk seg som Libanons statsminister under et besøk i Saudi-Arabia.

I sin avgangstale rettet Hariri kraftig kritikk mot Hizbollah-militsen, som har mer militær slagkraft enn Libanons egen regjeringshær.

Den sjiamuslimske militsen blir av Saudi-Arabia og flere andre sunnimuslimske stater anklaget for å være et verktøy som Iran bruker for å fremme egne interesser i regionen.

Hizbollah har deltatt i krigen i Syria for å sikre at president Bashar al-Assad blir sittende. Også det syriske regimet støttes av Iran.

