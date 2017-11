Høy konsentrasjon av radioaktiv forurensing i Russland

NTB utenriks

Funnene er gjort ved overvåkingsstasjoner i Argajash og Novogornij, der det ble funnet «ekstremt høy» konsentrasjon av den radioaktive isotopen mellom 25. september og 1. oktober.

Det oppgis ikke hva som er kilden til forurensingen.

Tidligere i november opplyste Det franske instituttet for strålebeskyttelse at det ble gjort funn av den samme radioaktive isotopen i Frankrike mellom 27. november og 13. oktober. Konsentrasjonsnivået i Frankrike var imidlertid ikke så høyt at det utgjorde en fare.

