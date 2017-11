NTB utenriks

Skogen regnes som en av de siste urskogene i Europa og er besluttet vernet av EU.

Ifølge en kunngjøring fra EU-domstolen mandag, må all hogst stanses, bortsett fra den som er nødvendig for å sikre at mennesker ikke blir skadd.

Polen har gitt grønt lys for at det kan hogges tre ganger så mye i skogen som tidligere, noe som førte til at EU førte saken inn for EU-domstolen.

(©NTB)