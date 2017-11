Charles Manson er død

NTB utenriks

Ifølge en talskvinne for California Department of Corrections døde Manson av naturlige årsaker litt over klokka 20 søndag kveld.

Manson ble nylig lagt inn på sykehuset i Bakersfield dit han ble eskortert av fem uniformerte politimenn.

Han har sittet fengslet siden han ble arrestert i desember 1969 for de mye omtalte Tate-LaBianca-drapene.

Charles Manson var ikke selv til stede da drapene skjedde, men han ble dømt for sju drap begått av medlemmer av den såkalte Manson-familien sommeren 1969. Blant ofrene var den høygravide skuespilleren Sharon Tate, som ble drept i sitt hjem i Beverly Hills der hun bodde med ektemannen regissøren Roman Polanski.

Mansons mål var å starte en rasekrig han kalte «Helter Skelter», en betegnelse han tok fra Beatles-sangen.

(©NTB)