NTB utenriks

Nordmannen er plukket opp av konteinerskipet Southern Lily, rundt 260 kilometer øst for Cape Brett, den nordlige delen av Nordøya på New Zealand, melder Radio New Zealand.

Ifølge redningstjenesten i landet skal 67-åringen bare ha pådratt seg mindre skader og være i god form.

Mannens 12 meter lange seilbåt Ilanga har blant annet fått skader på masta, seil og det elektriske anlegget og driver nå for vær og vind. New Zealands kystvakt har derfor sendt ut en advarsel til skip i området.

(©NTB)