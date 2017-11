Mot seier for Piñera i Chile

NTB utenriks

Piñera ledet Chile fra 2010 til 2014, men ble da avløst av sosialisten Michelle Bachelet. Presidenten i Chile kan bare sitte i en periode om gangen, og Bachelet kan dermed ikke stille til gjenvalg.

Meningsmålinger viser at Piñera vil gå seirende ut av søndagens valg, trolig med rundt 35 prosent av stemmene.

En andre valgomgang må i så fall til, og denne skal holdes 17. desember. Motstanderen da ventes å bli uavhengige Alejandro Guillier, som støttes av Bachelet og sosialistene.

«Chiles Trump»

Piñera er 67 år gammel og omtales både som «Chiles Berlusconi» og «Chiles Trump». Ifølge tidsskriftet Forbes hadde han i fjor en formue på drøyt 22 milliarder kroner og var dermed verdens 688. rikeste person.

Piñera ble styrtrik på å innføre kredittkort i Chile på 1970-tallet, og han eide tidligere også TV-kanalen Chilevision som han solgte til Time Warner da han ble valgt til president i 2010.

Han solgte seg også ut av flyselskapet LAN, som han hadde kjøpt fra SAS i 1994, og fra fotballklubben Colo-Colo.

Kvinneforakt

Sist han var president ble han anklaget for kvinneforakt etter en uttalelse han kom med under et offisielt besøk i Mexico.

– Når en dame sier «nei» betyr det «kanskje», når hun sier «kanskje» betyr det «ja», og når hun sier «ja» er hun ingen dame, sa han.

Utdanningsministeren i hans egen regjering, Carolina Schmidt, var blant dem som gikk hardt ut mot ham etter uttalelsen.

