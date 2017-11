Israel truer med å deportere asylsøkere til Rwanda og Uganda

NTB utenriks

Ifølge israelske myndigheter befant det seg i august 27.000 eritreiske og 8.000 sudanske asylsøkere i Israel og landets høyesterett slo i august fast at de kan deporteres.

Israels innenriksminister Arye Dery og sikkerhetsminister Gilad Erdan varslet denne uka at de ønsker å stenge det omstridte Holot-mottaket i Negev-ørkenen og gi asylsøkerne der valget mellom deportasjon eller fengsling på ubestemt tid, skriver Haaretz.

Rundt 4.000 eritreiske og sudanske asylsøkere er de siste tre-fire årene sendt fra Israel til Rwanda og Uganda.

Norsk kritikk

Den norske ambassaden i Tel Aviv kritiserer i sin siste halvårsrapport Israel for ikke å vurdere asylsøkerne individuelt.

– I stedet blir de internert i Negev-ørkenen i inntil tolv måneder og forsøkt presset til å godta gjenbosetting i tredjeland, påpeker de norske diplomatene, som antar at det er snakk om Rwanda og Uganda.

– I 2016 skal det kun ha blitt innvilget én asylsøknad i Israel, konkluderer ambassaden i rapporten som NTB har fått tilgang til.

Dypt bekymret

UNHCR er dypt bekymret over Derys og Erdans trussel om å deportere asylsøkere til Rwanda eller Uganda, eller sperre dem inne på ubestemt tid.

– Som følge av hemmeligheten som omgir denne politikken, og mangelen på åpenhet når det gjelder iverksettelsen, har det vært svært vanskelig å systematisk overvåke situasjonen for mennesker som blir forflyttet til disse afrikanske landene, konstaterer UNHCR.

– UNHCR er bekymret over at disse personene ikke har funnet nødvendig trygghet eller en varig løsning på sin tilstand, og at mange derfor har forsøkt å legge ut på en farlig ferd i Afrika eller til Europa, heter det videre.

UNHCR minner om at Israel har sluttet seg til Flyktningkonvensjonen og dermed har plikt til å gi beskyttelse til mennesker på flukt.

(©NTB)