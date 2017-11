Afghanske politifolk drept i Taliban-angrep 

NTB utenriks

Åtte andre politifolk ble såret og fire er savnet da opprørerne angrep tre politiposter ved en markedsplass, opplyser Jamila Amini, som sitter i provinsrådet i Farah.

Åtte Taliban-opprørere ble også drept, og seks ble såret, sier en talsmann for provinsguvernøren.

Torsdag ble 37 medlemmer av landets sikkerhetsstyrker drept da Taliban-opprørere stormet flere kontrollposter i Farah- og Kandahar-provinsen.

I Helmand-provinsen skal afghanske sikkerhetsstyrker har frigjort minst 30 fanger fra et Taliban-drevet fengsel, blant dem fire barn under 12 år gamle. Blant fangene som ble frigjort skal det også ha vært to politimenn.

Taliban sier i en kunngjøring at fangene var kriminelle som var anklaget for ran, kidnappinger og andre forbrytelser, og at de satt i varetekt påvente av å bli stilt for retten.

