– Libanons statsminister til Egypt på mandag

NTB utenriks

Hariri kom lørdag til Frankrike etter å ha oppholdt seg i Saudi-Arabia i om lag to uker. I Paris møtte han blant andre president Emmanuel Macron.

Etter møtet sa Hariri at han vil reise hjem til Libanon innen onsdag.

Under et besøk i Saudi-Arabia 4. november kunngjorde Hariri overraskende at han trakk seg i protest mot det han betegnet som Irans «grep» om Libanon og trusler mot sitt eget liv.

Kilder i den libanesiske sikkerhetstjenesten stilte seg uforstående til det siste og hevder å være ukjent med at det forelå trusler mot Hariri.

Spekulasjonene har derfor gått høyt, og enkelte har hevdet at det var Irans erkerival i regionen, Saudi-Arabia, som tvang Hariri til å gå av og satte ham i husarrest i Riyadh.

Hariri har imidlertid nektet for å ha vært utsatt for noe form for press i Saudi-Arabia.

(©NTB)