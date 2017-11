Hund er bra for helsa

NTB utenriks

Forskere fra universitetet i Uppsala har studert sammenhengen mellom det å eie en hund og forekomsten av hjerte- og karsykdommer. Studien viser at hundeeiere har lavere risiko for å dø av hjertesykdommer enn folk som ikke har hund.

Spesielt enslige har god nytte av å skaffe seg en firbeint venn.

– Å være enslig har tidligere vært ansett som en risikofaktor for hjertesykdom, og det virker som at en hund kan nøytralisere den faktoren, sier Tove Falle, veterinær og dosent i epidemiologi ved Uppsala universitet.

Men også par har godt av å ha hund. Det handler om at det å eie en hund, gjør at folk holder seg mer i aktivitet. Forskerne har også funnet ut at hunden kan bidra psykososialt ved at hundeeiere føler seg bedre og gladere. Hunden kan også ha en gunstig virkning på eierens bakterieflora.

3,4 millioner tidligere hjertefriske svensker i alderen 40 til 80 år har deltatt i undersøkelsen, som er et samarbeid mellom Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Stanford University og Sveriges landbruksuniversitet.

