USAs støtte til Saudi-Arabias krigføring møter motstand i Kongressen

Representantenes hus i Kongressen vedtok denne uka med overveldende flertall en resolusjon som ber amerikanske styrker trekke seg fra «uautoriserte fiendtligheter» i krigen mot Jemen.

Khanna var blant dem som fremmet resolusjonen, som fikk støtte fra 366 representanter, mens 33 stemte imot.

Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-bevegelsen i Jemen våren 2015 og over 10.000 mennesker er siden drept, 3 millioner er drevet på flukt og 17 millioner er helt avhengige av matvarehjelp utenfra.

Slik hjelp får de i dag ikke, ettersom Saudi-Arabia og koalisjonspartnerne til sterkt kritikk fra FN har innført en blokade av landets havner og flyplasser.

USA bistår

USA bistår den saudiledede koalisjonen med etterretningsinformasjon og utvelgelse av bombemål, våpenleveranser og etterfylling av kampfly i lufta, noe demokraten Ro Khanna mener at det straks bør bli slutt på.

– Vi bistår i dag Saudi-Arabia med å begå krigsforbrytelser i Jemen, sier han i et intervju med Al Jazeera.

Kongressen har aldri gitt sin tilslutning til USAs støtte til krigføringen i Jemen, som ble autorisert av tidligere president Barack Obama.

Gått ut på dato

President Donald Trump har fornyet autorisasjonen, også han med henvisning til den såkalte Authorisation for Use of Military Force (AUMF), som ble vedtatt etter terrorangrepene mot USA i 2001.

AUMF gir presidenten mandat til å «bruke makt mot alle land, organisasjoner eller personer» som på en eller annen måte antas å kunne knyttes til terrorangrepene mot USA.

Stadig flere kongressrepresentanter mener at dette mandatet for lengst har gått ut på dato og ikke lenger kan legges til grunn for bruk av amerikansk militærmakt i andre land.

