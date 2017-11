USA trapper opp droneangrepene i Somalia

NTB utenriks

Siden årsskiftet har USA gjennomført 28 angrep med droner i Somalia, og 15 av disse har funnet sted siden 1. september, opplyser den amerikanske Afrika-kommandoen (AFRICOM).

Ifølge Bureau of Investigative Journalism, som er basert i London og overvåker USAs militære operasjoner rundt omkring i verden, fant det til sammenligning sted 15 amerikanere droneangrep mot mål i Somalia i 2016.

Ifølge USA er angrepene i hovedsak rettet mot al-Shabaab, den islamistiske opprørsgruppa som har bånd til al-Qaida, men den siste tiden også mot den ytterliggående islamistgruppa IS som har skaffet seg et fotfeste i landet.

De to første droneangrepet mot påståtte IS-mål i Somalia skjedde 3. november.

Samarbeid

USA understreker at angrepene i Somalia skjer i samarbeid med landets regjering, som nå ledes av den norsk-somaliske statsministeren Hassan Ali Khaire.

Pentagon er tilbakeholdne med detaljer om angrepene, men hevder flere titalls islamistiske opprørere er drept.

USAs bruken av droner mot antatte opprørs- og terrorgrupper tok for alvor av under president Barack Obama, men er ytterligere trappet opp under president Donald Trump.

Sivile ofre

Amerikansk etterretning har tidligere slått fast at droneangrep i land som Somalia, Pakistan, Libya og Jemen også har kostet mange sivile liv.

Menneskerettighetsorganisasjoner har kritisert USA for bruken av droneangrep og mener at det i realiteten er snakk om utenomrettslige henrettelser og brudd på folkeretten.

