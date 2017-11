Solberg tror Norge får beholde handlingsrommet 

NTB utenriks

Solberg var fredag spesielt invitert på EUs toppmøte i Göteborg.

Tema for møtet var sosialpolitikk og hva EU kan gjøre for å beskytte vanlige europeere bedre. Solberg mener det er ekstremt viktig at disse spørsmålene nå løftes på agendaen i Europa.

– Jeg tror det er kommet en erkjennelse om at en del av opplevelsen av uro i de politiske systemene i Europa, skyldes at for mange står utenfor arbeidsmarkedet. For mange opplever at de ikke har fått ta del i den økonomiske veksten, sier Solberg til NTB.

– Det skaper grobunn for populistiske partier, men også en opplevelse av at EU er et eliteprosjekt, og ikke et prosjekt for vanlige folk, advarer hun.

Rød linje

I land som Sverige og Danmark har det nye søkelyset på sosiale spørsmål også ført til uro for at mer makt skal overføres fra medlemslandene til Brussel.

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen sa på toppmøtet at det er en «rød linje» for ham at den nordiske modellen, der arbeidslivets parter får stort spillerom til å bestemme hvilke lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde, må bevares.

Det sier Solberg seg enig i. Hun er likevel ikke veldig bekymret for at det nasjonale handlingsrommet skal bli innskrenket av de nye satsingene. Til det er motkreftene for sterke, fastslår statsministeren.

– Jeg tror ikke det er på moten nå, sier hun.

Norsk initiativ

Med seg til toppmøtet hadde Solberg et norsk initiativ der hun inviterer EU til felles kamp mot kriminalitet i arbeidslivet.

Solberg sendte et brev om saken til EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker tidligere denne uka. Der la hun ved en 26 sider lang rapport der regjeringen gjennomgår mulige tiltak mot arbeidslivskriminalitet.

I Göteborg snakket Solberg med ledere fra flere land om det nye initiativet. Hun mener selv at det ble godt mottatt.

– Jeg opplever at det resonnerer hos dem. Både hos land som har utfordringer i sitt eget arbeidsmarked, men også for eksempel hos Estland, som har mange som har reist til Norge, sier Solberg.

Vil slå ned på fuskere

Et hovedbudskap i initiativet er at EU må slå ned på selskaper som skaffer seg en konkurransefordel ved å fuske og bryte reglene.

Solbergs bekymring er at slike aktører skal utkonkurrere de ansvarlige aktørene, de som sikrer anstendighet i arbeidslivet og for eksempel bidrar med lærlingplasser og kompetanseheving for de ansatte.

– Det må lønne seg å være seriøs, sier hun.

(©NTB)