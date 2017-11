Solberg tror Norge får beholde handlingsrom i EØS 

NTB utenriks

Solberg er spesielt invitert på EUs toppmøte i Göteborg.

Tema for toppmøtet er sosialpolitikk og hva EU kan gjøre for å bli bedre for vanlige europeere. Solberg mener det er ekstremt viktig at disse spørsmålene nå løftes på agendaen i Europa.

– Jeg tror det er kommet en erkjennelse om at en del av den opplevelsen av uro i de politiske systemene i Europa, skyldes at for mange står utenfor arbeidsmarkedet. For mange opplever at de ikke har fått ta del i den økonomiske veksten. Du har hatt høy arbeidsledighet over lang tid. Og at man opplever at man får forverrede arbeidsvilkår, blant annet på grunn av den frie bevegelsen i det indre markedet, sier Solberg til NTB.

– Det skaper grobunn for populistiske partier, men også en opplevelse av at EU er et eliteprosjekt, og ikke et prosjekt for vanlige folk, advarer hun.

Men i land som Sverige og Danmark har det nye søkelyset på sosiale spørsmål også ført til uro for at mer makt skal overføres fra medlemslandene til Brussel.

Solberg sier hun likevel ikke er veldig bekymret for at det nasjonale handlingsrommet skal bli innskrenket av de nye satsingene. Til det er motkreftene for sterke.

– Jeg tror ikke det er på moten nå, sier hun.

