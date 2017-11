Mugabe klamrer seg til makten – parti varsler riksrettssak

NTB utenriks

Partiet vil holdet et møte fredag for å utarbeide et forslag om å avsette Mugabe, opplyser kilden til nyhetsbyrået Reuters.

Forslaget skal angivelig også bane vei for en riksrettssak mot 93-åringen, som har vært Zimbabwes leder i snart fire tiår.

– Det er ingen vei tilbake. Hvis Mugabe er sta, får vi ham sparket søndag og stiller ham for riksrett tirsdag, sier kilden, som skal være høyt plassert i regjeringspartiet.

Samme dag ble det meldt at Emmerson Mnangagwa har vendt tilbake til landet etter å ha flyktet i forrige uke.

Mugabes arvtaker

Mnangagwa er visepresidenten som ble avsatt og kastet ut av regjeringspartiet ZANU-PF av Mugabe i forrige uke. Etter militærets inngripen er 75-åringen favoritt til å overta makten.

Mugabe har på sin side ønsket at hans kone Grace (52) skulle bli hans arvtaker, noe landets generaler for all del ville hindre.

Det var avsettelsen av visepresidenten som etter alt å dømme førte til Mugabe ble satt i husarrest samtidig som soldater ble utplassert ved en rekke viktige bygg i hovedstaden Harare tirsdag kveld og natt til onsdag.

Militæret har nektet å kalle maktovertakelsen for et kupp, men sier i stedet at det er en operasjon mot kriminelle i kretsen rundt Mugabe.

Flere pågrepet

Fredag kom militæret med sin andre offisielle uttalelse siden maktovertakelsen natt til onsdag. Der heter det at militæret fortsatt har samtaler med Mugabe om veien framover for landet. Det blir også bekreftet at flere av Mugabes støttespillere er pågrepet.

– Det er gjort betydelige framskritt i vår operasjon. Vi har funnet fram til noen av de kriminelle, mens andre fortsatt er på frifot, heter det i uttalelsen som ble publisert i avisen Herald, et talerør for regjeringen, og på statlig fjernsyn.

Militæret lover samtidig å komme med en oppdatering om resultatet av samtalene med Mugabe så raskt som mulig.

Kjent som «krokodillen»

Mnangagwa er en nær alliert av landets generaler og forsvarssjef Constantino Chiwenga. Han regnes som Zimbabwes rikeste mann og har fått kallenavnet «krokodillen» på grunn av sin hensynsløse framferd, blant annet som sikkerhetsminister.

Det er ikke meldt om voldelige sammenstøt siden maktovertakelsen natt til onsdag. I Zimbabwe har mange vanlige innbyggere uttrykt håp om at maktovertakelsen skal lede til en bedre framtid. Samtidig er det frykt for at Mugabe nå vil erstattes av en ny autoritær leder, slik at muligheten for en demokratisk utvikling etter Mugabes død forsvinner.

– Flytende situasjon

En tjenestemann i USAs utenriksdepartement omtaler situasjonen i det afrikanske landet for «veldig flytende». Han uttrykker også håp om at Zimbabwe nå går inn i en ny æra.

– Vår holdning har alltid vært at dersom de jobber for konstitusjonelle, økonomiske og politiske reformer, og for å ivareta det politiske området og menneskerettighetene, kan vi starte en dialog om å heve sanksjoner, sier Donald Yamamoto, som er regionansvarlig for Afrika i departementet, ifølge Reuters.

Uttalelsen kom etter at han torsdag møtte representanter fra Den afrikanske union (AU) i Washington.

Både AU og Samarbeidsorganet for det sørlige Afrika (SADC) har engasjert seg for å finne en fredelig løsning på konflikten.

(©NTB)