Macron advarer mot identifisering i #metoo-kampanjen 

NTB utenriks

Da den franske presidenten møtte pressen sammen med Sveriges statsminister Stefan Löfven i Göteborg fredag, fikk Löfven spørsmål om et #metoo-opprop fra 1.300 svenske kvinnelige politikere.

Men problemet er ikke unikt fra Sverige, sa Macron.

– Vi bærer på nøyaktig den samme skammen, sa han.

Han fortalte at han gjennomførte en spørreundersøkelse blant franske velgere da han startet valgkampen for ett år siden. Der spurte han velgerne om hvilke saker de var mest opptatt av. Undersøkelsen viste at seksuell trakassering var blant de aller viktigste sakene.

– Vi har en seksualisert vold i samfunnet vårt som holdes skjult. Det er utålelig. Jeg mener vi må forandre hele samfunnets måte å tenke på. Vi må utfordre denne trangen som noen menn har til å dominere andre, sa Macron.

Men selv om det trengs åpen debatt, må ikke påtalemyndigheten byttes ut med denne åpne debatten, advarte han.

– Vi trenger den offentlige debatten for å lære opp folk og for å forebygge denne typen atferd. Men den offentlige debatten må ikke brukes til å felle dom i enkeltsaker. Noen ganger er det sant, andre ganger er det feil. Så gå til politiet i stedet, sa Macron.

(©NTB)