Krigsveteraner oppfordrer til masseprotester i Harare

– Han er nødt til å ta en beslutning i dag om å gå, hvis ikke vil vi gjøre opp i morgen, sier den innflytelsesrike foreningens leder Chris Mutsvangwa fredag.

Han er alliert med den nylig avsatte visepresidenten Emmerson Mnangagwa, som ventes å ta over for Mugabe.

Hæren grep makten tidligere denne uka etter at Mugabe kastet Mnangagwa og andre krigsveteraner ut av regjeringspartiet ZANU-PF.

Ifølge Mutsvangwa har den 93 år gamle presidenten under forhandlingene om sin avgang bedt om «noen få dager, noen få måneder».

– Han er en senil gammel mann som har mistet kontrollen over sin kone, sier krigsveteranenes leder.

Frykten for at Mugabe ville utnevne førstedame Grace til ny visepresident, gjorde at militæret kuppet makten og plasserte presidenten i husarrest natt til onsdag.

Sør-Afrikas regjering har sendt ministre for å forhandle med Mugabe, men ifølge Mutsvangwa er sørafrikanerne enig i krigsveteranenes holdning.

