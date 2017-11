Krigsveteraner ber om masseprotester mot Mugabe

NTB utenriks

– Han er nødt til å ta en beslutning i dag om å gå, hvis ikke vil vi gjøre opp i morgen, sier lederen i den mektige krigsveteranforeningen, Chris Mutsvangwa.

Tidligere fredag uttalte en høyt plassert kilde i regjeringspartiet ZANU-PF at Mugabe vil bli avsatt hvis han ikke går av frivillig.

– Det er ingen vei tilbake. Hvis Mugabe er sta, får vi ham sparket søndag og stiller ham for riksrett tirsdag, sier kilden ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Samme dag viste imidlertid Mugabe seg offentlig for første gang siden maktovertakelsen onsdag. Det skjedde under en seremoni for avgangsstudenter ved Zimbabwes åpne universitet i utkanten av Harare.

Her sang han nasjonalsangen sammen med flere tusen frammøtte og erklærte seremonien for åpnet, hvorpå publikum svarte med jubel og applaus. Mugabe sa ingenting om den politiske situasjonen, og det var ingen tegn til kona Grace (52), som Mugabe har ønsket som sin arvtaker.

Flere pågrepet

Militæret kom samme dag med sin første uttalelse siden Mugabe ble satt i husarrest og militæret tok makten. Der heter det at det fortsatt pågår samtaler med Mugabe om landets framtid, og at flere av hans støttespillere er pågrepet.

Den 93 år gamle presidenten, som har styrt landet i 37 år, har foreløpig ikke vist noen vilje til å gå av, og militære ledere omtaler ham fortsatt som president.

Under besøket på universitetet hadde Mugabe på seg en blå og gul kappe og lue som gjerne brukes av akademikere under høytidelige markeringer.

Samme dag skrev imidlertid flere av landets aviser at Mugabes æra er over.

«Mugabe huskes for et 37 år langt brutalt regime,» lød en av overskriftene.

Avsatt visepresident tilbake

Fredag ble det også meldt at Emmerson Mnangagwa har vendt tilbake til landet etter å ha flyktet i forrige uke.

Mnangagwa er visepresidenten som ble avsatt av Mugabe og kastet ut av regjeringspartiet i forrige uke. Etter militærets inngripen er 75-åringen favoritt til å overta makten. Han er en nær alliert av landets generaler og har fått kallenavnet «krokodillen» på grunn av sin hensynsløse framferd, blant annet som sikkerhetsminister.

Det var avsettelsen av visepresidenten og Mugabes planer om å gjøre kona til sin arvtaker, som etter alt å dømme førte til maktovertakelsen, men militæret avviser at det er snakk om et kupp.

Det er ikke meldt om voldelige sammenstøt siden natt til onsdag. I Zimbabwe har mange innbyggere uttrykt håp om at maktovertakelsen skal lede til en bedre framtid. Samtidig er det frykt for at Mugabe nå vil erstattes av en ny autoritær leder, slik at muligheten for en demokratisk utvikling etter Mugabes død forsvinner.

