NTB utenriks

Partiet vil holdet et møte fredag for å utarbeide et forslaget om å avsette Mugabe, opplyser kilden til nyhetsbyrået Reuters.

Forslaget skal angivelig også bane vei for en riksrettssak mot 93-åringen, som har vært Zimbabwes leder i snart fire tiår.

– Hvis Mugabe er sta, får vi ham sparket søndag og stiller ham for riksrett tirsdag, sier kilden, som skal være høyt plassert i regjeringspartiet.

