Brexitsamtaler mellom slagene på toppmøte i Göteborg 

Den britiske statsministeren hadde et eget møte med Sveriges statsminister Stefan Löfven i forkant av EUs toppmøte om sosialpolitikk i Göteborg fredag. Ved lunsjtid fredag skulle hun også ha et møte med EUs president Donald Tusk.

I forkant opplyste EU-kilder ifølge internasjonale nyhetsbyråer at Tusk ville komme med en advarsel til May om at det ikke er gitt at EU på neste toppmøte i desember vil åpne for å gå videre til fase to, slik planen har vært.

– Klokka tikker, sa EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker på vei inn til toppmøtet fredag morgen.

– Jeg håper vi vil være i stand til å komme til enighet på toppmøtet i desember når det gjelder vilkårene for skilsmissen, men det er fortsatt en jobb å gjøre, sa han.

Löfven presiserte at han ikke ville blande seg inn i forhandlingenes gang. Det er Michel Barnier som leder forhandlingene på vegne av EU.

– Vi stiller oss bak Barnier. Men vi ønsker å bevare det gode forholdet til Storbritannia, sa Löfven.

May holdt seg til velkjente talepunkter da hun ankom til møtet. Ifølge henne fortsetter arbeidet.

– Vi ønsker å gå videre og snakke om handelsforbindelsene vi skal ha i framtida. Jeg har lagt fram min visjon for dette partnerskapet, og jeg ser nå fram til et positivt svar fra EUs side, sa hun.

