Usikker framtid for Zimbabwe etter militærets maktovertakelse

De fleste i Zimbabwe har aldri opplevd noen annen leder enn den nå 93 år gamle presidenten. Han har styrt landet med stadig hardere hånd siden 1980, etter å ha ledet frigjøringskampen mot kolonimakten Storbritannia.

Mange ble overrasket over militærets inngripen tirsdag kveld, men håpet er at den skal lede til en bedre framtid for zimbabwere flest. Samtidig er det frykt for at Mugabe nå vil erstattes av en ny autoritær leder, slik at muligheten for en demokratisk utvikling etter Mugabes død forsvinner.

Taust fra Mugabe

Siden Mugabe ble satt i husarrest, har det ikke kommet noen direkte uttalelser fra lederen, men Sør-Afrikas president Jacob Zuma sa onsdag at han har snakket med Mugabe på telefonen og han skal da ha fortalt at han ikke får lov å forlate boligen sin, men at han ellers har det bra.

Zuma leder for tiden Samarbeidsorganet for det sørlige Afrika (SADC), som torsdag holder møte i Botswana for å diskutere den dramatiske situasjonen.

Frykt for vold

Det er fortsatt frykt for en voldelig utvikling av konflikten, mellom dem som støtter Mugabe og dem som støtter den avsatte visepresidenten Emmerson Mnangagwa. Det var Mugabes avsettelse av Mnangagwa i forrige uke og utsiktene til at han ville gjøre sin egen kone Grace (52) til sin arvtaker, som ser ut til å ha provosert fram maktovertakelsen.

Militæret har imidlertid avvist at det er snakk om et kupp, selv om observatører mener situasjonen bærer alle kjennetegnene på det. Samtidig som en talsmann for militæret leste opp en uttalelse om operasjonen natt til onsdag, ble soldater utplassert ved en rekke strategiske bygninger i byen, blant annet ved nasjonalforsamlingen og kontorene til Mugabes regjeringsparti ZANU-PF.

