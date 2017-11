USA mener IS langt på vei er nedkjempet

NTB utenriks

Den ytterliggående islamistgruppa kontrollerte på det meste rundt en tredel av Irak, samt rundt halvparten av Syria.

De siste månedene har den USA-ledede koalisjonen og deres lokale allierte drevet IS fra skanse til skanse, og nå har gruppa mistet mesteparten av områdene de tidligere kontrollerte.

– Siden koalisjonen ble dannet i 2014, har IS mistet 95 prosent av territoriet de en gang kontrollerte i Irak og Syria, sier president Donald Trumps spesialutsending Brett McGurk.

Millioner av mennesker levde på det meste i det såkalte IS-kalifatet, som var på størrelse med Storbritannia.

– Over 7,5 millioner mennesker er nå frigjort fra IS, og gruppens inntekter har aldri vært mindre, sier McGurk.

Ifølge ham har strømmen av fremmedkrigere til IS også nærmest stanset opp, og de som har kriget for IS i Syria og Irak blir i økende grad pågrepet når de forsøker å krysse landegrenser.

– Vi trapper opp samarbeidet og grensekontrollen, sikkerheten innen luftfarten, retts- og politisamarbeidet, de økonomiske sanksjonene og delingen av etterretningsinformasjon for å hindre IS fra å utføre angrep i våre hjemland, sier McGurk.

(©NTB)