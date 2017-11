NTB utenriks

Judith Garber sier president Donald Trump fastholder å trekke USA ut av Parisavtalen med mindre avtalen blir reforhandlet slik at den blir mer akseptabel for USA.

Garber holdt torsdag USAs innlegg på klimakonferansen i Bonn i Tyskland. Her sa hun at USA vil fortsette å jobbe for å redusere CO2-utslipp, og at Trump-administrasjonen også vil fortsette å ha bilaterale samtaler om klima og energi med andre land.

Hun utelukker imidlertid ikke at USA fortsatt vil satse på kull, en energikilde som mange av verdens land ellers jobber for å fase ut.

– Vårt overordnede prinsipp er at alle skal ha lik tilgang til rimelige og pålitelige energikilder. Vi ønsker å støtte den reneste og mest effektive energiproduksjonen, uavhengig av hva slags kilde den har, sa Garber.

USA har for øvrig holdt en lav profil på klimakonferansen i Bonn.

