Trump ber Sikkerhetsrådet videreføre Syria-granskning 

– Alle i Sikkerhetsrådet må stemme for å videreføre etterforskningsmekanismen (JIM) for Syria, for å sikre at Assad-regimet aldri mer begår massedrap med kjemiske våpen, tvitret Trump torsdag.

USA og Russland har lagt fram hvert sitt utkast til resolusjon om å videreføre mandatet til JIM, som gransker gassangrepene i Syria i håp om å finne ut hvem som har benyttet slike våpen i krigen.

Syrias regjeringshær nekter å ha brukt kjemiske våpen, anklager opprørere for å stå bak og får støtte av Russland i dette synet.

