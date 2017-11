Telegraph: Storbritannia vil overføre stor pengesum til Iran for å få løslatt britisk-iransk kvinne

NTB utenriks

Den britiske avisen The Telegraph skriver at pengene tilsynelatende skal sikre Irans velvilje når det gjelder saken til Nazanin Zaghari-Ratcliffe. Avisen siterer ikke navngitte kilder, og det britiske utenriksdepartementet har foreløpig ikke kommentert opplysningene. 400 pund tilsvarer over 4,3 millioner kroner.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe ble pågrepet i Iran i fjor og ble deretter dømt til fem års fengsel for å ha planlagt å styrte det iranske prestestyret.

Hun avviser anklagene og sier at hun kun var i Iran for at hennes lille datter skulle få møte sine besteforeldre. Zaghari-Ratcliffe er prosjektleder i den ideelle organisasjonen Thomson Reuters Foundation og er bosatt og gift i Storbritannia.

Den britiske utenriksministeren Boris Johnson fikk nylig kraftig kritikk etter at han i en tale i Parlamentet, der meningen var å fordømme menneskerettighetsbrudd i Iran, sa at Zaghari-Ratcliffe var i Iran for å lære opp journalister.

Ektemannen hennes, Richard Ratcliffe, mener at Johnsons uttalelse kan bidra til at kona får en enda strengere dom, og han har bedt utenriksministeren rydde opp i fadesen.

Siden har Johnson ringt sin iranske motpart Javad Zarif og opplyst at han har fått forsikringer om at uttalelsen hans ikke vil føre til at Zaghari-Ratcliffe får strengere straff. Det er også varslet at Johnson vil besøke Iran innen året er omme.

