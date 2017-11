Svensk teater avlyser forestillinger etter anklager mot skuespiller

NTB utenriks

Ifølge kilder avisa Dagens Nyheter (DN) har vært i kontakt med, har teatret satt i gang en intern undersøkelse som følge av at skuespilleren er blitt beskyldt for å trakassere kolleger og for å ha opptrådt voldsomt og truende i flere år.

Teaterets pressesjef, Mimmi Fristorp, bekrefter at de avlyser forestillinger.

– Dramaten må nå fokusere alle våre krefter internt, på møter og i samtaler med våre ansatte, sier hun til DN.

Tirsdag krevde flere av teaterets ansatte at ledelsen ved den svenske nasjonalscenen byttes ut.

– Min mistillit mot ledelsen er enorm. Jeg ser ikke hvordan den nåværende ledelsen skal kunne løse dette, sa en ansatt til avisa.

I forrige uke publiserte Svenska Dagbladet et opprop fra 456 kvinnelige skuespillere som forteller om overgrep i film- og teatermiljøet. Flere av kvinnene har spilt på Dramaten.

Onsdag meddelte Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm at de, etter flere krenkelsesanklager, avslutter samarbeidet med en teaterstjerne.

(©NTB)