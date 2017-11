Russisk veto mot videre Syria-gransking 

NTB utenriks

USA ønsket å forlenge mandatet til Joint Investigative Mechanism (JIM), en gruppe etterforskere fra FN og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) som har etterforsket rapporter om bruk av kjemiske våpen i Syria.

– Alle i Sikkerhetsrådet må stemme for å videreføre etterforskningsmekanismen (JIM) for Syria, for å sikre at Assad-regimet aldri mer begår massedrap med kjemiske våpen, tvitret president Donald Trump torsdag.

Russland la imidlertid fram sitt eget utkast til resolusjon, men trakk det før det kom til avstemning. Da det amerikanske forslaget kom på bordet, benyttet Russland seg av vetoretten. Bolivia stemte også imot, mens Kina og Egypt avsto fra å stemme.

Ingen bestrider at det er brukt kjemiske stridsmidler i Syria, men det strides om hvem som har benyttet dem. Syrias regjeringshær nekter å ha brukt slike våpen, anklager opprørere for å stå bak og får støtte av Russland i dette synet.

Russland gikk hardt ut mot JIM da de i sin siste rapport anklaget det syriske flyvåpenet for å ha brukt saringass under et angrep mot landsbyen Khan Sheikhoun i april.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley betegnet torsdagens avstemning i Sikkerhetsrådet som «et stort slag».

– Russland har drept etterforskningsmekanismen som et overveldende flertall i Sikkerhetsrådet sluttet opp om, sa hun.

JIM ble opprettet av USA og Russland i fellesskap i 2015 og fikk i fjor forlenget sitt mandat med ett år av et enstemmig sikkerhetsråd.

