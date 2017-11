Representantenes hus vedtok skattereform i USA

NTB utenriks

Reformen vil senke skatten både for bedrifter og velstående amerikanere noe som har vært en kampsak for president Donald Trump og Republikanerne.

Ifølge The New York Times dreier det seg om skattekutt til en samlet verdi av 1.500 milliarder dollar, over 12.000 milliarder kroner.

Skattereformen ble vedtatt med 227 mot 205 stemmer i Representantenes hus, etter at Trump selv hadde troppet opp i Kongressen og bedt om støtte.

Senatet i Kongressen behandler sin egen versjon av skattereformen, og når denne eventuelt er vedtatt må de to utkastene til reform samkjøres, for deretter å legges fram for Trump til endelig undertegning.

