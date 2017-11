Opposisjonsleder: Robert Mugabe må gå av

NTB utenriks

Tsvangirai oppfordrer til at man så fort som mulig starter forhandlinger om en overgangsordning, og han tar også til orde for store reformer i forkant av et nytt valg.

Tsvangirai har også bedt om Den afrikanske unions (AU) støtte i en overgangsfase.

Tirsdag kveld ble president Robert Mugabe satt i husarrest av militæret. AU sier på sin side at de ikke vil akseptere et kupp.

Militæret i Zimbabwe har imidlertid avvist at det er snakk om et kupp, selv om observatører mener situasjonen bærer alle kjennetegn på det.

– Vi krever respekt for lovgivningen og en tilbakestilling til orden. Vi vil aldri akseptere et militærkupp, sier AUs leder Alpha Conde.

