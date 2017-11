Merkel spår hard innspurt i regjeringssamtalene

NTB utenriks

– Vi har svært, svært ulike standpunkter, sa Merkel da hun møtte pressen i Berlin torsdag formiddag.

Men statsministeren understreker at hun er optimistisk:

– Jeg tror det kan ordne seg.

Fristen for å komme til enighet går ut fredag morgen, etter flere uker med vanskelige forhandlinger mellom Merkels kristendemokratiske CDU/CSU, høyreliberale FDP og De grønne.

Om en koalisjonsavtale ikke er på plass innen den tid, kan det bli nyvalg, og det er knyttet stor spenning til forhandlingenes siste fase. De svært ulike partiene, som er uenige om nærmest alt fra flyktninger til klima og EU, ble tvunget inn i forhandlinger etter at valget i september.

Nyvalg?

I innspurten har de låst seg fast i diskusjoner om viktige politikkområder som klima, samferdsel og migrasjon. Statsministeren medgir at standpunktene fortsatt er svært ulike på flere områder.

Om partene ikke kommer til enighet innen fredag morgen, er et nyvalg uunngåelig, ifølge Der Spiegel.

– Ingen ønsker et nytt valg, men er det grunn nok til å forsvare en slik allianse, spør avisen.

Den mulige koalisjonen har fått tilnavnet «Jamaica-koalisjonen» fordi partienes farger er de samme som i det jamaicanske flagget.

Det var ventet at forhandlingene vil pågå til langt på kveld torsdag.

Tilbakegang

Merkels kristendemokrater fikk 33 prosents oppslutning i valget i september. Resultatet var det dårligste for CDU/CSU siden 1949, og Merkel trenger støtte fra flere andre partier for å sikre seg parlamentarisk flertall. Sosialdemokratene, som i en årrekke har inngått i Merkels storkoalisjon, har gjort det klart at de nå går i opposisjon.

Dersom Merkel lykkes i å stable den uvanlige koalisjonen på beina, går hun selv etter alt å dømme inn i sin siste periode som landets regjeringssjef. Hun har vært statsminister siden 2005.

(©NTB)