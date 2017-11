May hevdes å være villig til å betale mer for skilsmissen med EU 

NTB utenriks

Beløpet tilsvarer 216 milliarder kroner. Pengene kommer i tillegg til de 18 milliarder pundene som britene allerede har tilbudt seg å betale i skilsmisseoppgjøret med EU, skriver den britiske avisen torsdag.

– Vi ønsker å gjøre framskritt så fort som mulig og vi ønsker å bevege oss mot samtalene om vårt framtidige forhold så fort som mulig, sier Mays talsmann ifølge Reuters.

Han kommenterer saken i The Sun slik:

– Jeg vil si at det er enda mer spekulasjon.

Britisk næringsliv ønsker fortgang i forhandlingene fordi de trenger en avklaring om hvilke rammebetingelser som vil gjelde i framtiden.

På grunn av lite framgang i forhandlingene risikerer Storbritannia at forhandlingene om landets framtidige handelsforbindelsene med EU vil måtte utsettes. I utgangspunktet er det satt en frist til desember for å få forhandlingene inn i den nye fasen, som anses som svært viktig for britiske selskaper.

