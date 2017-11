NTB utenriks

Hariris kunngjøring for snart to uker siden kom mens han var på besøk i Saudi-Arabia, der han fortsatt oppholder seg.

Libanons president Michel Aoun har krevd at Hariri kommer tilbake til Libanon før han vil akseptere hans avgang. Han har også sagt at han anser at Hariri er pågrepet i Saudi-Arabia så lenge han ikke kommer hjem.

