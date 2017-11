Israels forsvarssjef klar til å samarbeide med Saudi-Arabia

NTB utenriks

– Vi er klare til å utveksle erfaring med de moderate arabiske landene og utveksle etterretningsinformasjon i møte med Iran, sier generalløytnant Gadi Eizenkot til det saudiarabiske nettstedet Elaph.

På spørsmål om hvorvidt Israel nylig har delt informasjon med Saudi-Arabia, svarer Eizenkot at de «er klare til å dele nødvendig informasjon».

– Det er mange felles interesser mellom oss og dem, sier han.

Den israelske hæren har bekreftet innholdet i intervjuet, som betegnes som sjeldent ettersom Israel og Saudi-Arabia ikke har noen formelle diplomatiske forbindelser.

Det erkekonservative sunnimuslimske kongedømmet Saudi-Arabia har lenge vært på kant med den sjiamuslimske republikken Iran. Den siste tiden har spenningene økt kraftig.

Tidligere i november kunngjorde den libanesiske statsministeren Saad Hariri under et besøk i Saudi-Arabia at han går av og begrunnet beslutningen med Irans «grep» om Libanon.

Den Iran-støttede Hizbollah-bevegelsen har anklaget Saudi-Arabia for å forsøke å presse Israel til å gå til angrep i Libanon. Irans president Hassan Rouhani har fremsatt lignende anklager.

Israel og Hizbollah utkjempet en blodig krig i 2006.

– Vi har ingen intensjon om å starte en konflikt med Hizbollah i Libanon og gå inn en krig, men vi kan ikke godta strategiske trusler til Israel der, sier Eizenkot i torsdagens intervju.

(©NTB)