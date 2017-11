Berlusconis ekskone må betale tilbake bidrag 

NTB utenriks

Berlusconi giftet seg med Veronica Lario i 1990, og paret har tre barn sammen. I 2009 tok hun ut skilsmisse, med henvisning til ektemannens forhold til andre kvinner.

Som et resultat av skilsmisseoppgjøret ble Berlusconi pålagt å betale ekskona 13,5 millioner kroner i måneden i bidrag, noe han gikk rettens vei for å bestride.

Torsdag slo en domstol i Milano fast at han ikke lenger skal pålegges å betale bidrag til Lario, som derimot må betale tilbake hele 580 millioner kroner hun har fått fra den nå 81 år gamle mangemilliardæren.

Berlusconis advokater argumenterte under rettssaken med at Lario har en formue på over 150 millioner kroner, og hun eier store mengder verdifulle smykker og har sitt eget forlagshus.

Retten fant det urimelig at hun har krav til samme livsstil som da hun var gift med Berlusconi, noe hun selv mener.

Lario gjorde under rettssaken blant annet krav på årlige fire-fem ukers cruise i Karibia, samt femukers ferieopphold på Sardinia.

Hun mente også å ha krav på en like stor tjenerstab som da hun var gift med Berlusconi, samt på personlig trener i sitt private treningsstudio.

Lario viste videre til store vedlikeholdsutgifter på grunn av alle fontenene, statuene og bassengene hun har på eiendommen sin, og hun krevde også egen frisør og skjønnhetspleier.

