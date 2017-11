Amerikansk senator anklages for seksuell trakassering

NTB utenriks

Radioverten Leeann Tweeden sier hendelsene skjedde i 2006 da de begge deltok på en tur for å besøke amerikanske soldater i Midtøsten med et underholdningsshow.

Tweeden, som jobber i radiostasjonen KABC i Los Angeles, skriver på stasjonens hjemmeside torsdag at Franken hadde skrevet en sketsj til showet, og at han insisterte på at de måtte øve på et kyss under prøvene.

Tweeden sier hun forsøkte å motsette seg kyssingen, men at Franken tvang seg på henne. Hun anklager ham også for å ha tatt et bilde av henne der han poserte med hånden sin på brystet hennes mens hun sov under en flyreise.

Franken, som tidligere var kjent som tekstforfatter og komiker i det populære TV-showet Saturday Night Live, føyer seg inn i en lang rekke menn som nå anklages for seksuell trakassering. I en uttalelse sier han at «han ikke husker sketsjen på samme måte», men at han ber om unnskylding.

Al Franken er senator fra Minnesota og ble valgt inn i Kongressen i 2008.

(©NTB)