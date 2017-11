NTB utenriks

Regjeringshæren i Zimbabwe grep makten onsdag og satte den 93 år gamle presidenten i husarrest, men nekter for at det var snakk om et militærkupp.

– De møttes i dag. Han nektet å gå av. Jeg tror han forsøker å kjøpe seg tid, sier en kilde med kjennskap til torsdagens møte mellom Mugabe og forsvarsledelsen.

(©NTB)