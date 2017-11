– Britisk milliardsum til Iran handler om gjeld, ikke om løslatelse av britisk kvinne

NTB utenriks

En iransk tjenestemann bekrefter at Teheran og Storbritannia forhandler om en sum på 400 millioner pund, men hevder pengene er knyttet til en sum holdt tilbake av britene siden den islamske revolusjonen i Iran i 1979.

Det var den britiske avisen The Telegraph som først skrev at pengene tilsynelatende skal sikre Irans velvilje når det gjelder å få løslatt iransk-britiske Nazanin Zaghari-Ratcliffe. Nå bekrefter også britiske myndigheter at pengesummen ikke er relatert til saken til Zaghari-Ratcliffe.

– Vi ser ingen forbindelse mellom de to sakene, sier en talsmann for den britiske statsministeren Theresa May.

Gjelden på 400 millioner pund, snaue 4,3 milliarder kroner, kommer fra en våpenavtale, som ble satt på vent etter den islamske revolusjonen i Iran.

– To ulike saker

En talsmann fra det iranske utenriksdepartementet, Bahram Ghasemi, hevder også at pengesummen ikke er knyttet til Zaghari-Ratcliffes løslatelse.

– Det er ingen forbindelse mellom de to sakene, sier Ghasemi.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe ble pågrepet i Iran i fjor og ble deretter dømt til fem års fengsel for å ha planlagt å styrte det iranske prestestyret.

Hun avviser anklagene og sier at hun kun var i Iran for at hennes lille datter skulle få møte sine besteforeldre. Zaghari-Ratcliffe er prosjektleder i den ideelle organisasjonen Thomson Reuters Foundation og er bosatt og gift i Storbritannia.

Boris Johnson kritiseres

Den britiske utenriksministeren Boris Johnson fikk nylig kraftig kritikk etter at han i en tale i Parlamentet, der meningen var å fordømme menneskerettighetsbrudd i Iran, sa at Zaghari-Ratcliffe var i Iran for å lære opp journalister.

Ektemannen hennes, Richard Ratcliffe, mener at Johnsons uttalelse kan bidra til at kona får en enda strengere dom, og han har bedt utenriksministeren rydde opp i fadesen.

Siden har Johnson ringt sin iranske motpart Javad Zarif og opplyst at han har fått forsikringer om at uttalelsen hans ikke vil føre til at Zaghari-Ratcliffe får strengere straff. Det er også varslet at Johnson vil besøke Iran innen året er omme.

